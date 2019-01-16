У селі Острів — нова сільрада

Новий рік зазвичай розпочинають з нового. Нових планів. Нових перспектив. У селі Острів теж все по-новому. Працівники сільради разом зі своїм головою переїхали у нове відремонтоване приміщення.

Офіційне відкриття відбулося 28 грудня. Приміщення освятили священики сільського храму Святого Архистратига Михаїла Мирослав Богак та Василь Шафран. З вітальним словом виступив голова Острівської сільської ради Богдан Піщатін, який переконав усіх присутніх, що у новому приміщенні запрацює нова громада. «У Кабінеті міністрів України уже затвердили перспективний план, де зазначено про Острівську громаду, яка об’єднає Петриків, Буцнів, Луку й Мишковичі», – зауважив Богдан Петрович. Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко також привітав усіх працівників та запрошених гостей з відкриттям оновленої сільради та побажав розвитку й реалізації усіх задумів.

Як розповів Богдан Піщатін, нове приміщення відремонтовано за кошти сільського бюджету. Вкладено 1 млн грн. «У попередньому приміщенні у нас було три кімнат (в одній працювало четверо осіб). Не було навіть туалету. Три роки тому нам і не снилося, що ми можемо зробити ремонт. Коштів не було. Депутати сільради вирішили, що буде доцільно відремонтувати приміщення, адже в майбутньому ми хочемо створити громаду у нашому селі. У 2020 році, до наступних парламентських виборів, повинні бути створені вже усі громади», – зазначив Богдан Петрович.

Голова переконаний, що село стрімко розвивається. «У 2011 році ми розробили генеральний план, де зазначено, що всі підприємства, які розташовані на території села, будуть у нашому розпорядженні. Ми уклали договір оренди з усіма 24-ма підприємствами», – зауважив сільський голова.

Станом на 1 жовтня 2018 року бюджет села Острів становив 9 млн 200 тис. грн. Богдан Піщатін каже, що зроблено багато. Більшість доріг відремонтовано, хоча роботи тривають і надалі. У майбутньому планують відремонтувати нове приміщенні сільради ззовні.

«У нашому селі розташований єдиний у районі басейн. Там уже 27 років нічого ніхто не робив. Усе замокло і занепало, однак ми хочемо відновити його. У перспективі плануємо відремонтувати також приміщення лижної бази. Понад 30 дітей зараз там займаються. Однак умови не найкращі. Від держави фінансування нема. Свого часу я теж займався лижним спортом і на цій базі виріс. Десять років був у збірній Україні та виконав норматив майстра спорту Радянського Союзу», – поділився Богдан Піщатін.

Бажаємо успіхів та реалізації усіх задумів у Новому році всім працівникам оновленої Острівської сільради!

Наталя Драган-Іванець, сайт Хата