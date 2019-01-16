ЦВК зареєструвала Анатолія Гриценка кандидатом на президентських виборах

Сьогодні, 15 січня, Анатолій Гриценко був зареєстрований Центральною виборчою комісією кандидатом на виборах 31 березня 2019 року.

Лідер «Громадянської позиції» отримав посвідчення кандидата на виборах.

«Щойно з ЦВК. Отримав посвідчення кандидата у президенти. Попереду – виснажлива, але, вірю, переможна кампанія. І потім робота – заради нашого з вами майбутнього! Ці вибори будуть для України вирішальними», – сказав Анатолій Гриценко.

Він додав, що його команда не допустить фальсифікацій на виборах та зробить все можливе, щоб виборчий процес та день голосування пройшли прозоро та чесно.

«Ми знайдемо рішення, щоб люди відчували себе впевнено і знали, що кожен голос буде захищений», – підкреслив кандидат.

Нагадаємо, 12 січня лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його як кандидата на виборах Президента України, які відбудуться 31 березня.

За день до цього, 11 січня, відбувся XIII З’їзд політичної партії «Громадянська позиція». На З`їзді прийняли рішення про висунення Анатолія Гриценка кандидатом на чергових виборах Президента України.