У Тернополі чоловік загинув після зіткнення його автомобіля з електроопорою

Трагедія сталась вчора, 2 жовтня, в м. Тернопіль по вул. Микулинецькій, що поблизу ПМП «РОСТ». Близько 23.00 годин місцевий житель, керуючи автомобілем «Peugeot Partner», допустив зіткнення з електроопорою.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 62-річний водій загинув на місці зіткнення, а 28-річну пасажирку автомобіля з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого стегна, тазу та лівої ступні» була госпіталізована в Тернопільську університетську лікарню.