У Зборові спорудили унікальний іконостас

19 серпня, владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, здійснив пастирський візит до громади парафії УГКЦ Переображення Господнього м. Зборова у день її храмового празника. Під час Святої Літургії архиєрей уділив дияконські свячення бр. Віталію Максиміву, випускникові Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого та жителю Зборова.

Після Служби Божої, яка відбувалась на церковному подвір’ї, у Прокатедральному Соборі Преображення Господа і Спаса Нашого Ісуса Христа кир Теодор освятив новий унікальний іконостас, каркас якого виготовлений з металу, а ікони – різьблені, ручної роботи.

«Господнє Преображення сьогодні спонукає нас преображати наші серця до життя Духом Божим особливо у нинішніх важких обставинах, бо лише «той, хто надіється на Господа, як гора Сіон, не похитнеться повіки», – зазначив у проповіді архиєрей.

Відтак подячними грамотами від митрополита Василія Семенюка нагородили майстрів, які спорудили іконостас, а це: п. Віталій Городецький – художник-проектант; п. Володимир та п. Ольга Загребельні – ковалі майстерні «Нова Кузня», що у Кізлові; п. Володимир Кіндрачук – скульптор, різьбяр, що виготовляв ікони. Цього дня особливі слова вдячності прозвучали до настоятеля храму о. Тадея Ноги за ініціативу і старання.

«Сьогодні у Зборові відбулось велике торжество та, без перебільшення, історична подія для міста, – розповідає декан Зборівський о. Віталій Вовк. – Ми спільно радіємо, що на дорогу Священства стала молода особа, яка народилася у Зборові. Воднораз дякуємо Богу, що не тільки храм Переображення Господнього, а й місто Зборів, наша архиєпархія отримали чергову мистецьку перлину задля слави Божої».

прес-служба архиєпархії