10:30 | 20.08.2020
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Кілька тисяч віруючих МП почали хресний хід до Почаївської лаври

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Кілька тисяч віруючих московського патріархату з різних областей України в середу, 19 серпня, приїхали в Кам’янець-Подільський і почали  хресний хід до Почаївської лаври. Про це повідомив телеграм-канал PavlovskyNews.

Паломники за сім днів планують пройти більше 200 км з Хмельницької області в Тернопільську. В середньому вони повинні долати близько 30 км в день.

Серед учасників хресного ходу: дорослі з дітьми, а також люди похилого віку. Вони мають намір йти околицями, лише іноді виходячи на головні траси.

Віруючі взяли з собою намети і каремати, на яких планують спати під відкритим небом. 

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