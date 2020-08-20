20 серпня + дві смерті: на Тернопільщині підтверджено 115 випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 20 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4116 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3787 випадків – дорослі, 329 випадків – діти), з них 49 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2658 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3049, з яких 1444 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 74 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1605 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 99 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1165 (596 одужало, 4 летальних, 565 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 184 (100 одужало, 3 летальних, 81 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 42 (23 одужало, 1 летальний , 18 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 168 (119 одужало, 2 летальних, 47 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 154 (82 одужало, 72 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 102 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 31 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 218 (148 одужало, 4 летальних, 66 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 48 (37 одужало, 11 продовжують хворіти);
– Козівський район – 105 (75 одужало, 1 летальний, 29 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 461 (437 одужало, 8 летальних, 16 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 147 (121 одужало, 26 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 270 (240 одужало, 5 летальних, 25 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 58 (36 одужало, 22 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 16 (8 одужало, 2 летальних, 6 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 85 (51 одужало, 34 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 345 (162 одужало, 3 летальних, 180 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 312 (151 одужало, 161 продовжують хворіти);
– Шумський район – 236 (207 одужало, 10 летальних, 19 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 62 особи;
✅проведено 595 досліджень методом ПЛР;
✅проведено 42 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4 осіб виявлено позитивний результат.
✅підтверджено 115 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (27 осіб)
⭕️Бучацький район (1 особа):
• с. Стінка – 1
⭕️Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани –2
• с. Рогачин – 2
• с. Лапшин – 1
• с. Куряни – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
⭕️Тернопільський район (7 осіб):
• с. Смиківці – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Буцнів – 2
⭕️Заліщицький район (3 особи):
• смт Товсте – 1
• с. Голігради – 1
• с. Лисичники – 1
⭕️Борщівський район (4 особи):
• м. Борщів – 2
• с. Жилинці – 1
• с. Юр’ямпіль – 1
⭕️Збаразький район (4 особи):
• смт Вишнівець – 1
• м. Збараж – 3
⭕️Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Полупанівка – 2
• с. Старий Скалат – 1
⭕️Монастириський район (2 особи):
• с. Світле – 1
• с. Вістря – 1
⭕️Гусятинський район (18 осіб):
• м. Копичинці– 6
• смт Гусятин – 1
• с. Хлопівка – 2
• с. Оришківці – 4
• м. Хоростків – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Городниця – 2
• с. Целіїв – 1
⭕️Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 8
• с. Покропивна – 1
⭕️Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 11
• с. Білий Потік – 1
• с Ягільниця – 2
• с. Пастуше – 1
• с. Скородинці – 1
• с. Колиндяни – 3
• смт Заводське – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Джурин – 1
⭕️Зборівський район (2 особи):
• с. Озерна – 1
• с. Калинівка – 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• с. Бонівка – 1
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• с. Носів – 1