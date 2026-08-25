Воду відключать на 8 годин: тернополян на «Сонячному» попередили про ремонт

Заплановані ремонтні роботи на водопровідній мережі на вул. Сергія Корольова в Тернополі перенесли з 25 на 27 серпня.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», через технічні причини 27 серпня з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу холодної води до низки будинків та адміністративних приміщень на масиві «Сонячний».

Без водопостачання тимчасово залишаться:

вул. Сергія Корольова, №3, 5, 7, 12, 12А;

вул. Андрія Сахарова, №3, 3А, 8, 10.

Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води.

У водоканалі перепрошують за тимчасові незручності.