На війні загинув захисник із Тернопільщини Андрій Фоміних

Тернопільщина знову отримала трагічну звістку з фронту. Під час війни загинув захисник України, уродженець села Підберізці Андрій Олексійович Фоміних, 1980 року народження.

Як повідомив залозецький селищний голова Андрій Нога, серце воїна зупинилося 13 серпня 2026 року під час перебування у селі Лимани Миколаївського району Миколаївської області.

«На щиті повертається додому ще один наш захисник, який віддав своє життя за волю та незалежність України», — повідомив Андрій Нога.

Рідним, близьким та побратимам полеглого воїна висловлюють щирі співчуття.

Вічна пам’ять і шана Герою.