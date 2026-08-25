Бережани представили свій «Пиріг Незалежності» великим бубликом

У Бережанах до Дня Незалежності України створили незвичайний символ свята — великий Бережанський бублик, який представили у всеукраїнському проєкті «Пиріг Незалежності».

До його створення долучилися Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани та місцева пекарня «ТАКК». Бережани представили у номінації «Пиріг від спільноти».

23 серпня бублик став частиною святкування «Серцем і справою разом — для України», яке відбулося у Бережанському замку. Його прикрасили колосками, ягодами, барвінком, соняшниками та синьо-жовтими стрічками.

Скуштувати випічку могли всі відвідувачі заходу. Організатори зазначають, що на святі побували близько 500 людей, тому бублик зробили великим, щоб ним можна було поділитися з усіма.

«Бублик — це про хліб, гостинність і традицію. Про просте людське “пригощаю” і про радість бути разом», — зазначили у заповіднику.

Однак на святі історія Бережанського бублика не завершилася. Власник пекарні «ТАКК» повіз його на схід України разом із волонтерською місією, щоб пригостити ним військовослужбовців, які захищають Україну.

Таким чином, місцевий святковий символ став не лише частиною культурної події, а й способом передати захисникам тепло, підтримку та відчуття дому.

Організатори наголошують: для них цей бублик — не просто випічка, а символ Бережан, їхньої історії, традицій та людей, які творять сучасну історію міста.