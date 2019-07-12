Які корупційні схеми в області впроваджують тернопільські посадовці та правоохоронці

Володимир Бойко вкотре хоче звернути увагу на корупційні схеми з продажу пального в Тернопільській області, які продовжують діяти і досі.

Днями Державна фіскальна служба України оприлюднила Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Тепер така інформація є публічною.

Так от, в Тернопільській області станом на 01.07.2019 є рівно 162 місця роздрібної торгівлі пальним.

Правда, ця кількість сама по собі нічого не говорить. Але коли її співставити із іншими офіційними даними, то виходить досить цікава картина.

Головне управління статистики у Тернопільській області щомісяця оприлюднює офіційні дані про обсяги реалізації пального в області через автозаправні станції. На даний час найближчим місяцем, статистичні дані за який оприлюднено, є травень 2019 року. Отже, в травні в Тернопільській області продано 1941,8 т бензину, 2101,0 т дизельного палива та 1932,3 т пропану і бутану скрапленого.

А тепер робимо прості арифметичні розрахунку. Ділимо реалізоване на автозаправних станціях пальне на 162 місця роздрібної торгівлі та 31 день в місяці.

Виходить, що в середньому на одній АЗС в день продається (УВАГА!!!) 386 літрів бензини, 418 літрів дизельного палива та 384 літри газу (пропану та бутану скрапленого).

Серйозно?

Так! Серйозно! Це офіційні дані.

Навіть, якщо врахувати похибку, що є заправки, на яких продається лише газ, чи такі, на яких газ навпаки не продається, загальна картина залишиться майже незмінною.

А свідчить це про наступне.

Державний та місцеві бюджети Тернопільщини щомісяця недоотримують декілька десятків мільйонів гривень, які натомість осідають в кишенях представників правоохоронних та контролюючих органів, деяких місцевих і столичних посадовців і ділків, які реалізовують пальне, – пише чоловік у мережі Фейсбук.