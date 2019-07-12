Тернополяни вкотре збунтувались і викликали правоохоронців

На шум, сморід, сажу та інші незручності скаржаться мешканці будинків, розташованих поряд із котельнею на Купчинського, 14а. Люди бідкаються, що уже кілька місяців, відколи знову працює торф’яний котел, не можуть ні виспатись, ні відчинити вікон, ні випустити спокійно дітей на вулицю погратися пишуть на Терміново.

8 липня люди вкотре збунтувались і викликали правоохоронців. Працівники котельні, у свою чергу, також викликали поліцію до небажаних гостей.

– Гуде воно постійно, страшно гуде. Вночі так гуде, що спати неможливо, – каже тернополянка Галина Дідик. – Вікна відчинити – неможливо. Живемо, як біля реактивного літака. Минулого року так не ще було, вони просто торф завозили, а цього року гуде безбожно. Це й ще страшні викиди в повітря. А дихаємо не тільки ми, куди вітер – туди й то несе. Щодня вигружається чотири-п’ять таких фур, а тож не є дорога для таких фур попри будинки, де купа дітей. Торік вони хоч приховували, а цьогоріч так і кажуть, що палять торфом.

Скаржаться мешканці й на запах.

– Особливо вранці смердить. До лютого була перерва, а з лютого нема нам спокою, – каже тернополянка Світлана. – Гуде, смердить, сажа на вікнах.

На територію котельні тернополяни зайшли разом із правоохоронцями. Ворота, хоч потім у зворотному звинувачували тернополян працівники котельні, не були замкненими. За кілька хвилин після візиту мешканців на територію, працівники торф’яний котел вимкнули і шум припинився. А на запитання від людей, навіщо ж вимкнули при поліції, працівники відповіли, що так сказало керівницво. Допоки люди давали пояснення правоохоронцям, до котельні під’їхав і Андрій Дмитраш, директор ТОВ “Тернопільтепло”, що і встановило торф’яний котел. Утім чоловік з мешканцями не збирався спілкуватись. Мовляв, приїхав подивитись, що тут робиться та стверджував, що люди не мають дозволу для перебування на території.

– Пояснювати вам нічого не хочу. Нема про що говорити, – заявив він. – Вже говорили не раз.

Утім люди розповідали про свої незручності, викликані роботою котла, всупереч не бажанню директора слухати їх та запрошували пожити до себе, аби той повірив у твердження про незручності.

– Ви знаєте, ваш цей сарказм, ваше зневажливе ставлення повернеться, – відповіли тернополяни керівництву ТОВ “Тернопільтепло”.

– Причому тут зневажливе ставлення? Ми вже пробували поговорити. Ви просто не хочете слухати, – відповів той.

Який сарказм? Ми кажемо, що шумно, а ви кажете, що ні, – продовжили бесіду тернополяни. – Ви вважаєте, що в нас усі ідіоти? Ми всі, хто тут живе, ідіоти?

Пан Дмитраш же запевнив, що все, що відбувається на котельні, все відбувається в межах норми і ніяких порушень немає. Утім погодився, що, приміром, у неділю котел не мав качати торф о 7.30. Мовляв, то трохи зарано.

– За неділю їм сказав. І за ранок їм сказав, щоб вони зранку так не робили, – наголосив він. – Машина буде розвантажуватись з 9.00, не швидше.

Але люди здивувались, чому він говорить лише про автомобілі, якщо шум створює саме робота котла. Та перепитали, що ТОВ “Тернопільтепло” буде робити, аби зменшити шум.

Над цим треба подумати, – резюмував керівник.



Також люди поцікавились у пана Дмитраша, що ще його підприємство зводить на території котельні, оскільки на воротах розміщена інформаційна табличка про реконструкцію котла ще й на біопаливо. Той же відповів, що до цього він не має стосунку.

Не отримавши конструктивної розмови, люди вкотре збираються звертатись і у правоохоронні органи, і у контролюючі інстанції та, ймовірно, будуть перекривати заїзд фур з торфом. Сьогодні, 9 липня, сусіди торф’яної котельні знову почали оббивати пороги екологів та поліції.

Коментар: на що ще переводять котли на Купчинського?

Михайло Горбань, начальник виробничо-технічного відділу КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”:

– Переводимо на деревні пелети. В нас, згідно із схемою теплопостачання, затвердженою ще у 2016 році, іде модернізація котелень по всьому місті протягом 2016-2022 р.р. І ось котел на Купчинського буде переведений на пелети, тобто там витягнуть газові пальники, а поставлять пальники для пелет, буде бункер спеціальний – там вже під нього залитий фундамент.

Роботи проводяться за кошти НЕФКО. На пелети переобладнають лише один із трьох існуючих там газових котлів. Відтак там буде і газ, і торф, і деревні пелети. Також ми проводимо модернізацію котелень по місту за кошти ЄБРР, Світового Банку. Приміром, на вул. Лесі Українки ставимо нові сучасні газові котли.