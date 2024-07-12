Відключення по 5 годин, – змінився графік виключень світла 12 липня

У пʼятницю, 12 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень



Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:



00:00-01:00 1 черга

00:00-02:00 3 черга

00:00-03:00 4 черга

01:00-05:00 6 черга

02:00-06:00 2 черга

03:00-07:00 5 черга

05:00-09:00 1 черга

06:00-10:00 3 черга

07:00-11:00 4 черга

09:00-13:00 6 черга



10:00-15:00 2 черга

11:00-16:00 5 черга

20:00-24:00 3 черга



13:00-17:00 1 черга

14:00-18:00 3 черга

15:00-19:00 4 черга

16:00-20:00 6 черга

17:00-21:00 2 черга

18:00-22:00 5 черга

19:00-23:00 1 черга

21:00-24:00 4 черга

22:00-24:00 6 черга

23:00-24:00 2 черга





Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71



Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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