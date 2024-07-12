01:05 | 14.07.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Відключення по 5 годин, – змінився графік виключень світла 12 липня

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 У пʼятницю, 12 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  1 черга
➡️ 00:00-02:00  3 черга
➡️ 00:00-03:00  4 черга
➡️ 01:00-05:00  6 черга
➡️ 02:00-06:00  2 черга
➡️ 03:00-07:00  5 черга
➡️ 05:00-09:00  1 черга
➡️ 06:00-10:00  3 черга
➡️ 07:00-11:00  4 черга
➡️ 09:00-13:00  6 черга

➡️ 10:00-15:00  2 черга
➡️ 11:00-16:00  5 черга
➡️ 20:00-24:00  3 черга

➡️ 13:00-17:00  1 черга
➡️ 14:00-18:00  3 черга
➡️ 15:00-19:00  4 черга
➡️ 16:00-20:00  6 черга
➡️ 17:00-21:00  2 черга
➡️ 18:00-22:00  5 черга
➡️ 19:00-23:00  1 черга
➡️ 21:00-24:00  4 черга
➡️ 22:00-24:00  6 черга
➡️ 23:00-24:00  2 черга


👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:
https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *