Відключення по 5 годин, – змінився графік виключень світла 12 липня
У пʼятницю, 12 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-01:00 1 черга
00:00-02:00 3 черга
00:00-03:00 4 черга
01:00-05:00 6 черга
02:00-06:00 2 черга
03:00-07:00 5 черга
05:00-09:00 1 черга
06:00-10:00 3 черга
07:00-11:00 4 черга
09:00-13:00 6 черга
10:00-15:00 2 черга
11:00-16:00 5 черга
20:00-24:00 3 черга
13:00-17:00 1 черга
14:00-18:00 3 черга
15:00-19:00 4 черга
16:00-20:00 6 черга
17:00-21:00 2 черга
18:00-22:00 5 черга
19:00-23:00 1 черга
21:00-24:00 4 черга
22:00-24:00 6 черга
23:00-24:00 2 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:
https://www.toe.com.ua/news/71
Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!