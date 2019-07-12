На виставці у Чорткові подружжя художників Михайло та Тетяна Витягловські презентували 30 картин

11-го липня, в рамках проведення заходів до Дня міста Чорткова, у стінах міської ради місцеві та гості міста мали можливість подивитися картини, виконані у техніці живопису, подружжя художників Тетяни та Михайла Витягловських.

Сьогодні тут представили 30 художніх робіт, серед яких картина із зображенням Старої ратуші, чортківського домініканського костелу святого Станіслава. Є і маки у глеку, букет із соняхів та інші.

Фото Діани Сороки

Витягловські — члени Національної спілки художників. Тетяна — заслужений художник України, майстриня художнього текстилю та ручного ткацтва. Михайло займається скульптурою та дерев’яною пластикою. Обоє пишуть картини та демонструють їх світові. Роботи подружжя можна побачити у музеях Тернополя, Києва, Славутича, Львова, Гамбурга та навіть США.

Подружжя Витягловських Фото Діани Сороки

У Чорткові це перша виставка картин подружжя Витягловських. Михайло та Тетяна давно хотіли представляти свої роботи місцевим жителям, але не мають приміщення, де можна було б організовувати виставки:

— Міський голова Володимир Шматько сказав, що посприяє у виділенні приміщення у майбутньому. Ним ймовірно стане зал під Старою ратушею, де зараз м’ясний ринок, — повідомив художник.