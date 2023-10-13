Непоправне горе сколихнуло Тернопіль – загинув 21-річний Сергій Молчанов

Непоправне та глибоке горе сколихнуло нашу громаду. У бою за свободу та незалежність загинув Герой Молчанов Сергій Олексійович (18.07.2002 р.н.). Повідомляє міський голова Сергій Надал.

Захисник віддав своє життя захищаючи Батьківщину 11 жовтня під час виконання бойового завдання у Луганській області. Йому було всього лише 21 рік.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника, розділяємо непоправне горе.

Його патріотизм назавжди залишиться у наших серцях!

Царство небесне нашому воїну, вічна та світла пам’ять!