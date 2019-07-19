Які кандидати в депутати “не відмовили” собі розмістити рекламу в заборонених місцях під час прощі у Зарваниці

13-14 липня під час проведення Всеукраїнської прощі у селі Зарваниця Теребовлянського району Тернопільської області було зафіксовано агітаційні матеріали деяких кандидатів в депутати, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі №166 та політичних партій, які були розміщені в місцях, заборонених законодавством.

Зокрема, агітаційні матеріали із згадуванням прізвища, імені, зображення кандидата, суб’єктів висування – політичних партій, їх назв та символіки були розміщені на електроопорах. опорах зовнішнього освітлення, на мостах, зовнішніх поверхнях кіосків, а також на деревах. Зокрема були зафіксовані агітаційні матеріали кандидатів в депутати Степана Брацуня (суб’єкт висування – політична партія «Конгрес Українських Націоналістів»), Романа Василіцького (політична партія «Обєднання Самопоміч» ), Ігоря Сопеля (політична партія «Слуга народу»), Зеновія Холоднюка (самовисування), а також політичної партії «Голос».

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: «Варто зазначити, що розміщення матеріалів передвиборної агітації в таких місцях є , на нашу думку, порушенням відповідно до п.7. ст. 8 ЗУ «Про рекламу» – розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється, а також норм Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та «Типових правил благоустрою території населеного пункту», які затверджені наказом Мінрегіонбуду від 27.11.2017 № 310. Відповідальність за такі дії передбачена статтями 212-14 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) – «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів». Зокрема в статті 152 КУпАП йдеться про те, що порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 340 до 1360 грн.) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 грн. Також такі методи ведення передвиборної агітації спотворюють естетичний вигляд наших населених пунктів. Тому звертаємось до поліції для відповідного реагування.»

Також хочемо нагадати, що згідно проведеного моніторингу офіційних сайтів міських рад та міських ОТГ Тернопільської області станом на 1 липня лише 5 із 17 міських рад Тернопільської області прийняли відповідні рішення про визначення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації.