Понад 13 мільйонів Єдиного соціального внеску сплатило підприємство Петра Гадза за півріччя

А керівник компанії – підприємець Гадз Петро Іванович від січня до липня цього року виплатив 1 547 501 гривню внеску.

Як наголосив начальник Бучацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Михайло Бобин, ТзОВ «Бучачагрохлібпром» в особі його керівника Петра Гадза вже багато років демонструє взірцеве дотримання податкового законодавства при виплаті обов’язкових зборів.

— Упродовж півріччя одне з найуспішніших та найбільших аграрних підприємств Тернопільської області вчасно та сумлінно сплачувало кошти. Компанія з року в рік демонструє високі економічні показники та вкотре доводить прозорість своєї діяльності. Від «Бучачагрохлібпрому» в терміни надходять гроші збору, які нараховують господарству за кожен календарний місяць. Це свідчить про відповідальність керівництва. Приємно відзначити, що на Тернопільщині це підприємство належним чином виконує обов’язки перед державою та своїми працівниками зі сплати Єдиного соціального внеску, — наголосив Михайло Бобин.

Начальник управління також додав, що кошти від збору йдуть на потреби Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, тому відсутність заборгованості з боку підприємців лише збільшує соціальні гарантії працівників.