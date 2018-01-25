Тернопільська міліція вважає, що діяльності депутатів під міською радою ніхто не перешкоджає

Упродовж 2017 року за фактами правопорушень під час безладів під Тернопільською міською радою порушували 4 кримінальні провадження. Як повідомив на прес-конференції начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександр Богомол, усі вони закриті, виділені матеріали для притягнення певних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганських дій.

Кримінальна відповідальність по перешкоджанню депутатській діяльності в даному випадку не настала. Ні слідство, ні прокуратура не вбачає в таких діях перешкоджання діяльності депутатів, – каже головний поліцейський області.

У стадії розгляду кримінальне провадження за 171 ст. ККУ – перешкоджання журналістській діяльності. Прикрість трапилась із журналісткою Тетяною Колеснік, якій 30 листопада під час проведення сесії вирвали смартфон, з якого вона вела стрім.