На Тернопільщині провели військово-патріотичний табір «Легіонер»: до вишколу долучилися близько 100 дітей

У липні на Тернопільщині відбувся обласний військово-патріотичний вишкільний табір «Легіонер», який об’єднав активну молодь із різних регіонів України та з-за кордону. Учасники проходили військовий вишкіл, навчалися лідерству, тактиці, домедичній допомозі та керуванню безпілотниками.

Як повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації, у 2026 році табір присвятили Івану Гавдиді — засновнику пластового осередку в Бережанах і провіднику молодіжного руху. Саме його життєве кредо «Організація живе, доки вишколюється» стало ідейною основою заходу.

Учасниками вишколу стали 55 пластунів із Тернопільщини, а також молодь із Рівного, Львова, Житомира, Івано-Франківська, Ужгорода, Хмельницької області та польського Вроцлава. Загалом табір об’єднав близько 100 дітей віком від 12 до 17 років і 70 дорослих.

Головною метою табору стало національно-патріотичне виховання молоді, формування оборонної свідомості, вивчення історії Пласту та збереження історичної пам’яті.

Організаторами заходу виступили досвідчені пластуни, а інструкторами стали військовослужбовці Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України, які ділилися з учасниками практичними знаннями та власним бойовим досвідом.

Табір стилізували під школу підстаршин Української повстанської армії. Протягом вишколу учасники проходили підготовку від новачків до молодших командирів.

Програма включала заняття з тактики, орієнтування на місцевості, маскування, мінної безпеки, керування безпілотниками, домедичної допомоги та польової кулінарії.

В обласній військовій адміністрації зазначають, що проведення таких вишколів сприяє вихованню свідомої, відповідальної молоді, готової діяти в умовах сучасних безпекових викликів.