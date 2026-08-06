Якісна діагностика стає доступнішою: у Лановецькій лікарні запрацював сучасний рентген-кабінет

Вчора , 5 серпня, у КНП «Лановецька міська лікарня» відбулося відкриття рентген-кабінету.

Для цього закуплено сучасну рентгенівську систему EXS-52R вартістю 4 млн 247,5 тис. грн із них 1 млн грн – фінансування з місцевого бюджету, а 3 млн 247,5 тис. грн — кошти Національної служби здоров’я України. Нове обладнання забезпечує високу якість діагностичних знімків за мінімального променевого навантаження на пацієнтів та передбачає можливість подальшого переходу до цифрового формату роботи.

Перед початком роботи благочинний отець Ігор Шаринський звершив спільну молитву за медичних працівників і пацієнтів.

Головний лікар КНП «Лановецька міська лікарня» Олег Богатюк подякував усім, хто долучився до реалізації цього проєкту, наголосивши, що колектив і надалі працюватиме над розвитком закладу та покращенням умов надання медичної допомоги.

Міський голова Роман Казновецький зазначив, що оновлення матеріально-технічної бази лікарні є одним із пріоритетів Лановецької громади:

«Поступово оснащуємо нашу лікарню сучасним обладнанням, адже це інвестиція у здоров’я людей. Працюємо над тим, щоб мешканці громади могли отримувати якісні медичні послуги, не виїжджаючи за її межі, а медики мали належні умови для ефективної роботи».

Новітнє обладнання дозволить підвищити якість діагностики, зробити обстеження більш комфортними та безпечними для пацієнтів.