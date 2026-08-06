Тернополянку 24 рази штрафували за перевищення швидкості та порушення ПДР

У вівторок, 4 серпня, у селищі Велика Березовиця біля Тернополя патрульні зупинили водійку автомобіля BMW iX xDrive50, яка рухалася зі швидкістю 147 км/год.

У коментарі ZAXID.NET ZAXID.NET у патрульній поліції області повідомили, що з 2024 року тернополянку вже 24 рази притягували до адміністративної відповідальності. Зокрема, через неправильне паркування, перевищення швидкості та інші порушення ПДР.

«Цього разу водійка отримала постанову за частиною 4 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення – перевищення швидкості більш як на 50 км/год. Штраф за це становить 1700 гривень», — зазначили в патрульній поліції області.

У пресслужбі додали, що кожного разу під час спілкування з патрульними дівчина поводилася зухвало та вступала у конфлікт. Водночас поліцейські діяли відповідно до вимог закону.

ZAXID.NET зателефонував до тернополянки, щоб отримати коментар. Вона відповіла, що за останні чотири роки має лише три постанови за перевищення швидкості.

«Половина протоколів – за неправильне паркування. Одна постанова за перевищення швидкості на авто Tesla була скасована в суді у квітні, тож залишається дві. Я не вважаю, що перевищувати швидкість – це нормально. Це дуже небезпечно для мене й оточуючих. Але багато людей перевищує, я ж не роблю це спеціально», – прокоментувала тернополянка на ім’я Діана.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства дозволена швидкість у населених пунктах – не більше як 50 км/год, а в житлових і пішохідних зонах швидкість руху не має перевищувати 20 км/год.