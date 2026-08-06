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Шестеро потерпілих унаслідок страшної аварії в Кременці

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Порушення правил дорожнього руху, відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України, розслідують слідчі Кременецького райвідділу поліції. У результаті аварії травми отримали двоє кермувальників та четверо пасажирів. 

Автопригода трапилася 5 серпня в Кременці. Про неї повідомив на спецлінію поліції диспетчер екстреної медичної допомоги. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на перехресті доріг зіткнулися автомобілі IKSO Samand та LEXUS ES 300.

У результаті удару тілесні ушкодження отримали двоє кермувальників, а також четверо пасажирів з транспортних засобів. Двох з них госпіталізували. Серед потерпілих є 14-річний хлопчик. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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