У Тернополі перевірили кондиціонери в громадському транспорті: виявили одне порушення

У Тернополі фахівці управління транспортних мереж та зв’язку спільно з муніципальною інспекцією перевірили роботу систем кондиціонування в автобусах і тролейбусах, які обладнані кліматичною технікою.

Під час перевірки виявили лише один транспортний засіб, у якому кондиціонер був встановлений, однак не працював.

Наразі кондиціонерами обладнані 9 нових тролейбусів «Електрон» та 53 автобуси. Водночас решта громадського транспорту Тернополя такими системами не оснащена.

У міській раді нагадують, що якщо за температури повітря +25°C і вище у транспорті, обладнаному кондиціонером, система не працює, до перевізника застосовують штрафні санкції у вигляді зменшення виплат за виконану транспортну роботу на 2 000 гривень за кожен зафіксований випадок порушення.

Контроль за роботою кондиціонерів у громадському транспорті триватиме й надалі, щоб забезпечити комфортні умови перевезення пасажирів у спекотний період.