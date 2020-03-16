На час перекриття Гаївського мосту буде резервний проїзд

На вул. Об’їзній в районі вул. Гайової тривають роботи з реконструкції шляхопроводу. Наразі там триває влаштування траншеї підпірної стіни та бетонування підпірної стінки.

Паралельно з цими роботами, працівники підрядної організації розпочали облаштовувати резервний проїзд, який буде використовуватися під час тимчасового перекриття Гаївського мосту, щоб не завдавати дискомфорту водіям. Про терміни і дату перекриття та схему об’їзду буде повідомлено згодом.