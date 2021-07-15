11:58 | 15.07.2021
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Новини Тернополя 

Арсенчик, Артемчик та Андрійко: в Тернополі жінка народила трійню (фото)

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Про це повідомив головний лікар комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук на своїй сторінці у фейсбуці. 

“Вперше за два роки у нас такий особливо щасливий випадок♥️
Потрійне щастя у мами Надії. Трьох хлопчиків: Арсенчика, Артемчика та Андрійка жінка народила на 33 тижні. Дітки при народженні мали менше двох кілограмів, але зараз вони гарно набирають вагу і разом із мамою готуються до виписки”,- написав Овчарук. 

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