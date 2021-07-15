Жителі громади на Тернопільщині вимагають повернути у власність громади 22 гектари землі

Жителі села Горожанка Монастириської громади вимагають повернути у власність громади 22 гектари землі. За словами голови ініціативної групи Ігоря Сурмачевського, більшість депутатів сільради кажуть, що не брали участі в засіданні сесії, на якій приймали це рішення.

Через це жителі села вчора вийшли на протест і перекрили дорогу Тернопіль-Івано-Франківськ. За словами виконувачки обов’язків слідчого Бучацького відділення поліції Зоряни Король, поліцейські відкрили кримінальне провадження, пише Суспільне.

“22 гектари роздали двом, чи трьом родинам. Староста сільської ради, бухгалтер і голова земельної комісії. Вони цю землю розібрали без сесії, без депутатів”, – каже житель Горожанки Василь Мацькевич.

Жителька Горожанки Ярослава Гураль розповідає, минулого року разом зі своїми односельцями писала заяву до сільської ради на виділення земельної ділянки.

“В мене троє дітей. Я писала заяву у 2020 році, мої діти писали і сказали, що землі немає. А цього року землю роздали тим обраним. Мої діти ще коли були малими, працювали в колгоспі, гонили пасти колгоспну худобу, на току працювали і для них, для мене нічого нема. Я хочу справедливості”, – каже Гураль.

Колишній депутат Горожанської сільської ради Іван Підкаменецький розповідає, що сесію зібрали 24 жовтня перед виборами:

“Ніхто нам не повідомляв за таку сесію. Це 22 га тоді землі роздали між своїми: дочці, сину, собі голова сільради. Тоді в нас був голова земельної комісії, такий самий депутат, собі взяв 2 га, бухгалтерка взяла 2 га”, – Підкаменецький.

Колишня депутатка Горожанської сільської ради Діана Хоптій каже, на сесії не була і за рішення не голосувала:

“В нас підставна була сесія. Було на тій сесії три особи, які проголосували за незаконну роздачу землі. А сесія була неправомірна, бо 3 особи не може проголосувати за 12 депутатів”.

До людей, які перекрили дорогу, вийшов голова Монастириської громади Андрій Старух.

“Мої дії будуть насамперед, коли б які не були емоції, з нашого боку згідно з буквою закону, бо є норми права, які впорядковують діяльність в суспільстві”, – каже Старух.

Кореспонденти Суспільного запитали Андрія Старуха, де можна побачити документи на землю, яку, за словами людей, роздали незаконно.

“Через публічний запит можемо сказати кому, що”, – відповів Старух.

Сьогодні такий запит голові Монастириської громади надіслали кореспонденти.

Голова ініціативної групи горожанців Ігор Сурмачевський розповідає, аби повернути землю громаді, звернулися із заявами до поліції та прокуратури:

“Всі депутати написали пояснення в прокуратуру, що вони про таку сесію не чули, не знають, що вони не голосували. Ми бачимо, що правоохоронні не звертають увагу, бо вже це розслідування триває два місяці. Як просувається справа нам відмовили повідомляти. Ми також зверталися до сільської ради, щоб отримати це рішення, нам сказали, що воно в архіві, ми пішли в архів, з архіву нас відправили в білий дім, в білому домі теж немає і ми не знаємо, де знайти це рішення”.

Щоб поспілкуватися з людьми, між якими, за словами Ігоря Сурмачевського, розподілили землю, кореспонденти приїхали до Горожанки. Колишньої виконувачки обов’язків голови Горожанської сільради Галини Томкевич, яка на сьогодні є старостою села, на робочому місці не було. Телефоном жінка розповіла, що на роботу не прийшла через погане самопочуття. Питання землі прокоментувала так:

“Я не хочу нічого казати. Буде суд, буде слідство, тоді. Слідство йде, суд буде”, – каже Томкевич.

На запитання, де можна знайти рішення сесії про розподіл землі Галина Томкевич відповіла:

“В архіві, але він вам не дасть. Ви не маєте права в архів йти”.

Кореспонденти Суспільного телефонували у Монастириське відділення архіву. Його працівниця Олена Грабар розповіла, що в архіві ці документи впорядкували та передали у міську раду. На постійне зберігання міськрада архіву ці документи ще не передавала. Про це розповіла Олена Грабар.

Щоб отримати коментар щодо слідства, ми звернулися до Бучацького відділення поліції, яке займається цією справою. Виконувачка обов’язків слідчого Зоряна Король розповіла, що наразі допитали вісьмох з 10 колишніх депутатів Горожанської сільської ради, бо двоє з них перебувають за кордоном. Керівник Бучацької окружної прокуратури Михайло Носовський розповів, продовжують збирати докази.