Уявлення молоді, яким буде Тернопіль через 50 років: чотири сценарії

11 липня на літній естраді у парку Шевченка молодь Тернополя спробувала уявити, яким буде місто через 50 років. Тут провели гру-моделювання “Ternopil 2070 – місто майбутнього”.

Команди-учасники запропонували чотири сценарії розвитку міста.

Один із них – провальний, за ним штучно створена пандемія не дає місту належно розвиватися, поблизу Тернополя будують шкідливий завод, землі розпродують і хаотично забудовують.

Інерційний сценарій передбачає природній розвиток подій. Якщо наступні міські ради працюватимуть за теперішньою стратегією, то став у центрі міста перетвориться на багнюку, межі парків не розширюватимуться, кількість робочих місць не збільшуватиметься.

Учасники гри виконували ролі представників влади, бізнесу, громадських активістів та пересічних тернополян. За 5 годин, поки тривала гра, вони вчилися комунікувати між собою і домовлятися у важливих для міста питаннях.

Команди-учасниці відчули, як важливо знайти консенсус чи взагалі вплинути на ситуацію, – каже співорганізатор гри Рустам Ергешов. – Коли тіньовий бізнес каже до муніципальної поліції “Мені треба з тобою співпрацювати”, вони задумались: а як працює муніципальна поліція чи тіньовий бізнес?

Прогресивний сценарій передбачав зміну влади на демократичну, розвиток туризму, розширення паркових зон, розвиток інфраструктури, впорядкування зовнішньої реклами.

Особливу увагу кожна з команд приділила розвитку Тернопільського ставу, стан якого бажає кращого. Водойму умовно назвали “Духом міста”.

Модератор дав мені таку роль. Я мав ідею очистити став і повинен був домовитися з екологами, з бізнесменами, щоб дали на очищення ставу мільярд гривень, – розповідає виконавець ролі Духу міста Андрій Назаренко. – Також я мав домовитися з представниками відділів культури і туризму, щоб дозволили побудувати на озері сцену-трасформер, на якій будуть відбуватися фестивалі.

Дивовижний план розвитку міста в уявленні його учасників такий: у місто заходять іноземні інвестори, працює сміттєпереробний завод, Тернопіль – місто високої культури, розвинутого туризму, належного рівня освіти.

Усі напрацювання учасників гри організатори зібрали на флешку, яку обіцяють подарувати міській раді нової каденції. Через 5 років активісти планують перевірити, що із змодельованого учасниками використала у своїй роботі міська влада.

Наприкінці заходу учасники гри утворили літеру “М”, що символізувала Місто Майбутнього.