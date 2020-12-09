Чому в селі Вілія на Тернопільщині навіть через 76 років знаходять польові мініарсенали

У полі, поблизу села Вілія Шумської ОТГ, 3 грудня, в урочищі Острів, виявлено шість вибухонебезпечних предметів періоду Другої Світової війни.

– Мешканці навколишніх сіл, за допомогою металошукачів, часто шукають на полях-перелісках метал, щоб здати його на металобрухт і заробити, – розповідає вілійчанин, недавній сільський голова Василь Нагорний.

Незабаром після першої небезпечної знахідки групою піротехнічних робіт АРЗ СП виявлено ще 55 снарядів та мін різного калібру. А пізніше, як стверджує Василь Нагорний, ще 18. Усі вибухонебезпечні предмети знаходилися в одному місці.

Ймовірно, це колишня яма від вибуху, куди звозили ВНП під час очищення території після завершення війни. Хоча можна припустити ще й таке: вибухові пристрої знаходилися на території Вілії як арсенал якогось військового тактичного формування. І з якихось причин були залишені тут, коли фронт пересунувся далі на захід у 1944 році.

Тоді в цих місцях точилися запеклі бої між радянськими та німецькими частинами. І небезпечні відголоски війни виринають на поверхню не один раз.

Так, за словами Василя Нагорного, величезну кількість боєприпасів, понад 300 штук – снарядів калібру 45 мм, було знайдено на глибині до 15 см, знову таки, місцевими, за допомогою металошукача, в ліску, поблизу розташування ТОВ «Агаріс Міко Україна».

Як розповідає знавець історії свого села, на дорозі «Кременець-Шумськ» перебували радянські установки реактивної артилерії «Катюша» і вели обстріл навколишніх населених пунктів, де, як припускали, існували скупчення ворожих сил.

Ще на одну цікаву деталь вказав Василь Нагорний. Довгою долиною з Катеринівки йшли колони військ. Там була протяжна природна улоговина-трясовина. Під час пересування протиборчих військ велика кількість техніки з обох сторін була втрачена в багновищі, в районі “Рибча-Катеринівка-Тетильківці”.

Піротехніки служби з надзвичайних ситуацій провели ретельне обстеження прилеглої території. Небезпечні знахідки підірвали у, спеціально призначеному для такої мети, місці.

Гаврилюк Володимир

Шумськ ІНФО