Ще п’ять громад Тернопільщини отримали землю у власність

Чергова передача земель у комунальну власність відбулася сьогодні, 8 грудня, у приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області. Своїм підписом передачу землі у власність завірили представники п’яти громад Тернопільщини, а саме:

Білецька ОТГ, Васильковецька об’єднана територіальна громада, Великобірківська селищна рада, Гримайлівська громада, Озернянська Сільська Рада.

У комунальну власність вищезгаданих об`єднаних громад Головним управлінням сьогодні передано понад дві тисячі гектарів землі. Право розпоряджатися ділянками громади набудуть з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

З переліком земель сільськогосподарського призначення державної власності, які передані у комунальну власність, можна ознайомитися у розділі «Передача земель громадам».

Довідково:

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2020 р. підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин».

16 листопада 2020 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», яка запускає механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення всім без виключення об’єднаним територіальним громадам нашої держави.