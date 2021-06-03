Вдарив, а потім пробував врятувати: підозрюваний у вбивстві тернополянина Павла Гоцка розповів свою версію трагедії

Підозрюваному у вбивстві 25-річного Павла Гоцка Михайлу Сиротюку обрали запобіжний – тримання під вартою.

Під час засідання суду обвинувачуваний розповів свою версію того, що відбувалося вночі неподалік нічного клубу у Тернополі.

Михайло Сиротюк заявив, що не він був ініціатором сварки та удари наносив не лише він. Підозрюваний запевняє, першим його зачепив Павло.

“Він вдарив мого друга, потім мене. Я відштовхнув його і побіг розбороняти першого хлопця. Коли я обернувся, загиблий вже лежав на землі”, – сказав Сиротюк.

У коментарі журналістам “Тернопіль1” Михайло розповів, що того вечора вони з друзями дійсно вживали алкоголь. Під ранок, збираючись додому, зіткнулися з компанією, в якій був Павло. Причиною перепалки став загублений навушник.

“Хлопець, який почав конфлікт, з розгону з ноги вдарив і мого друга, і потерпілого, – розповів обвинувачений. – Ми не думали, що до такого дійде. Думали, що це легенький обморок”.

Підозрюваний каже, що намагався допомогти Павлу: пішов в магазин за водою, але вже було пізно. Той помер до приїзду швидкої.

За словами прокурора, Сиротюк навмисне наніс Гоцку декілька ударів кулаками в ділянку голови. Своїми діями він спричинив тілесні ушкодження у вигляді закритої краніо-спінальної травми з розривом зчленування між 1 і 2 шийними хребцями та крововиливом у стовбур головного мозку і шлуночкову систему.

Нагадаємо, що подія сталася 30 травня, близькo 5-ої ранку. Як розповіли друзі вбитого 25-річного Павла Гоцка, він нещодавно повернувся з Португалії, навчався у кооперативному коледжі, не мав дружини та дитини, та мав багато планів на життя.

Того злощасного ранку, Павло разом з другом Ромою та його дівчиною пішли в магазин.У якийсь момент в Роми впав наувушник – компанія хлопців, що стояла неподалік засміялася – зав’язалася словесна перепалка, яка переросла у бійку. Павло заступився за Рому, бо в того була зломана рука. Отримав пару ударів, впав на землю і вже не встав.

Детальніше в сюжеті телеканалу “Тернопіль 1”.