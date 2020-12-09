Спокій для майбутньої мами – УЗД експертного класу при вагітності.

Кожній вагітні жінці знайомий стан, коли радість від вагітності змішалась з тривогою – що з малюком? Як він розвивається? Чи здоровий він?

УЗД експертного класу в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» розвіє всі сумніви!

Ультразвукове дослідження входить в список рекомендованих скринінгів для майбутніх мам. Вагітним рекомендується проходити УЗД тричі: в першому триместрі – на терміні в 9-11 тижнів, у другому – з 17 до 22 тижнів, а в третьому – в 32-33 тижні. Ультразвукове дослідження дає можливість лікареві візуалізувати плід, зробити фетометрію (виміри параметрів будови тіла) і дізнатись про стан здоров’я малюка. Крім того, у другій половині вагітності лікар може визначити стать дитини.

Переваги УЗД експертного класу МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Незважаючи на те, що багатьом майбутнім батькам так хочеться дізнатися, кого ж їм приніс лелека, завдання ультразвукового дослідження набагато серйозніше – вивчити будову плода і дати лікареві інформацію про стан його здоров’я і можливі відхилення від норми.

Крім того, ультразвукове дослідження дозволяє:

виявити можливі патології розвитку ЦНС;

визначити положення плода;

вивчити стан плаценти і обсяг навколоплідних вод;

діагностувати обвиття пуповиною;

виявити внутрішньоутробну затримку розвитку малюка.

Ультразвукове дослідження дозволяє виявити до 90% видимих ​​вад розвитку.

Повний скринінг плода на апараті УЗД експертного класу – ключ до впевненості і спокою майбутньої мами. А коли мама спокійна – добре і малюкові!

Також пропонуємо Вам програму ведення вагітності. У МЦ «Оксфорд Медікал» кожна жінка отримує VIP-обслуговування і повний комплекс медичних послуг, включаючи передові можливості профілактичних, діагностичних та лікувальних процедур!

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