УЗД експертного класу при вагітності
Спокій для майбутньої мами – УЗД експертного класу при вагітності.
Кожній вагітні жінці знайомий стан, коли радість від вагітності змішалась з тривогою – що з малюком? Як він розвивається? Чи здоровий він?
УЗД експертного класу в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» розвіє всі сумніви!
Ультразвукове дослідження входить в список рекомендованих скринінгів для майбутніх мам. Вагітним рекомендується проходити УЗД тричі: в першому триместрі – на терміні в 9-11 тижнів, у другому – з 17 до 22 тижнів, а в третьому – в 32-33 тижні. Ультразвукове дослідження дає можливість лікареві візуалізувати плід, зробити фетометрію (виміри параметрів будови тіла) і дізнатись про стан здоров’я малюка. Крім того, у другій половині вагітності лікар може визначити стать дитини.
Переваги УЗД експертного класу МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»
Незважаючи на те, що багатьом майбутнім батькам так хочеться дізнатися, кого ж їм приніс лелека, завдання ультразвукового дослідження набагато серйозніше – вивчити будову плода і дати лікареві інформацію про стан його здоров’я і можливі відхилення від норми.
Крім того, ультразвукове дослідження дозволяє:
- виявити можливі патології розвитку ЦНС;
- визначити положення плода;
- вивчити стан плаценти і обсяг навколоплідних вод;
- діагностувати обвиття пуповиною;
- виявити внутрішньоутробну затримку розвитку малюка.
Ультразвукове дослідження дозволяє виявити до 90% видимих вад розвитку.
Повний скринінг плода на апараті УЗД експертного класу – ключ до впевненості і спокою майбутньої мами. А коли мама спокійна – добре і малюкові!
Також пропонуємо Вам програму ведення вагітності. У МЦ «Оксфорд Медікал» кожна жінка отримує VIP-обслуговування і повний комплекс медичних послуг, включаючи передові можливості профілактичних, діагностичних та лікувальних процедур!
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