Голуб біля престолу, ластівка на молитві, лелека біля храму: дивовижні збіги на Борщівщині

Незвичайна подія, яка сталася у селі Шупарка Борщівської громади, викликала чимало обговорень серед місцевих жителів. Під час богослужіння 21 червня до храму Покрови Пресвятої Богородиці несподівано зайшов голуб, пише Сільський господар.

За словами очевидців, птах поважно пройшов центральною доріжкою церкви та наблизився до престолу. Голуб залишався у храмі під час молитви, спокійно спостерігаючи за богослужінням.

Коли про незвичного гостя повідомили настоятеля храму отця Вадима Криворучка, священник підійшов до птаха, обережно взяв його на руки та виніс надвір. Після цього голуб злетів, ненадовго присів на хрест біля церкви, а згодом полетів над селом.

Місцеві мешканці кажуть, що за понад столітню історію храму подібного випадку не пригадують. Дехто пов’язує появу голуба з народними віруваннями та християнською символікою, адже в релігійній традиції цей птах асоціюється зі Святим Духом, миром і благословенням.

Цікаво, що це вже не перший випадок появи птахів під час богослужінь у громаді. Старша сестриця храму Ольга Зубик розповіла, що за два тижні до цього до церкви залетіла ластівка. Вона перебувала у храмі до завершення молитви за українських військовополонених та зниклих безвісти захисників, а потім вилетіла назовні.

А вже 24 червня, за повідомленням жительки Борщева Марії Фещук, біля церкви святих апостолів Петра і Павла під час Святої Літургії помітили лелеку. Птах майже всю службу простояв біля входу до храму і лише наприкінці почав повільно ходити подвір’ям.

Такі збіги викликали жвавий інтерес серед жителів Борщівщини. Для одних це просто цікава поведінка птахів, для інших — добрий символ надії, миру та очікування добрих новин у непростий для країни час.