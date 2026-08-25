Ікони з-під боєприпасів принесли $2500 для дронів: роботи тернопільської мисткині продали у Чикаго

Ікони, написані тернопільською іконописицею Наталею Війтович на дошках від ящиків з-під боєприпасів, допомогли зібрати $2500 на дрони для українських захисників. Роботи представили на благодійній події у Чикаго з нагоди Дня Прапора України.

Про результати збору повідомила Майя Юркевич. За її словами, 23 серпня українська громада Чикаго придбала ікони Наталі Війтович, а зібрані кошти передадуть на закупівлю дронів для військових 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла. Збір організував БФ «Створені Перемагати».

Особливість цих робіт — не лише у сакральному змісті, а й у матеріалі, на якому вони написані. Це дошки від ящиків з-під боєприпасів, які побували на фронті. Тепер дерево, що було частиною воєнної реальності, стало основою для ікон.

Сама серія Наталі Війтович має назву «Коли зброя мовчить, говорять ікони». Вперше її представили у Тернополі у 2025 році. Мисткиня створила 14 ікон на дошках від ящиків з-під боєприпасів, 11 із них увійшли до першої експозиції.

Для Наталі Війтович ця серія має особливе особисте значення. Її син служить у Збройних силах України та зник безвісти під час виконання бойового завдання. Саме він розповів матері про дошки від ящиків, які на позиціях планували спалити. Наталя попросила передати їх їй, аби використати для іконопису. Син не встиг виконати це прохання — дошки передали його побратими.

Так матеріал, пов’язаний із війною та зброєю, отримав інше призначення.

«Дерево, яке бачило війну, стало іконою як символ віри, життя та боротьби за свою Богом дану Землю», — зазначила Майя Юркевич у повідомленні про збір.

Ікони Війтович уже неодноразово ставали частиною благодійних та культурних подій. У Тернополі мисткиня представляє їх як поєднання мистецтва, молитви, пам’яті та пережитого українцями досвіду війни. У травні цього року її роботи також показували під час зустрічі з родинами Героїв.

У серпні 2026 року виставка «Коли зброя мовчить, говорять ікони» знову була представлена у Тернополі — цього разу в Українському Домі в межах виставкового проєкту «Серце Файного. Код Нескорених».

Тепер частина цих робіт знайшла нових власників уже за океаном. І кожна придбана ікона стала не лише пам’яттю про війну та символом віри, а й конкретною допомогою українським військовим.

$2500, зібрані в Чикаго, перетворять на дрони для захисників. Так мистецтво, створене на слідах війни, знову працює на тих, хто сьогодні бореться за Україну.

Для бажаючих долучитися до збору, реквізити:

Монобанка https://send.monobank.ua/jar/3uoe59Yxch Гривневий рахунок UA643052990000026000033303711 БО Благодійний фонд «Створені перемагати» ЄДРПОУ: 44710597 PayPal built.win.uk@gmail.com