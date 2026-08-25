На День Незалежності додому з російського полону повернувся захисник із Тернопільщини

У День Незалежності України з російського полону повернувся ще один захисник із Тернопільщини — Сергій Бойчук із села Великі Дедеркали Кременецького району.

Про це повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух.

«Для рідних це день, якого чекали дуже довго», — зазначив він.

Сергій Бойчук був серед українських військовослужбовців, яких повернули на підконтрольну Україні територію під час чергового обміну.

В обласній адміністрації наголошують, що повернення кожного захисника додому є важливою подією для його родини та всієї громади.

«Ще одне нагадування, заради чого триває ця боротьба: щоб наші люди поверталися додому», — написав Тарас Пастух.

Очільник області також подякував усім, хто працює над поверненням українських військових та цивільних із російського полону, і закликав молитися за тих, хто досі залишається у неволі.