На Тернопільщині триває боротьба з отруйним борщівником уздовж державних доріг

На Тернопільщині дорожники продовжують роботи зі знищення борщівника Сосновського вздовж автомобільних доріг державного значення. Наразі особливу увагу приділяють міжнародним автошляхам, де зафіксована найбільша інтенсивність руху транспорту.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, небезпечну рослину повністю скошують, щоб запобігти її подальшому поширенню та убезпечити учасників дорожнього руху.

Через те, що сік борщівника може спричиняти сильні опіки шкіри, роботи виконують із застосуванням спеціальної техніки — тракторів та мульчерів. Це дозволяє ефективно знищувати зарості рослини без ризику для працівників.

У службі закликають водіїв та пішоходів бути обережними, не контактувати з борщівником і триматися на безпечній відстані від спецтехніки, яка проводить покіс.

Боротьба з борщівником триває впродовж усього сезону його активного росту, адже ця інвазивна рослина становить небезпеку як для людей, так і для довкілля.