У Тернополі на маршрути виїхали п’ять нових тролейбусів «Електрон»

У Тернополі продовжується оновлення громадського транспорту. Сьогодні, 22 червня, на міські маршрути виїхали п’ять нових тролейбусів «Електрон». Чотири з них обслуговують маршрут №10, ще один працює на маршруті №2.

Сучасний електротранспорт є низькопідлоговим, має довжину 12 метрів та обладнаний системами кондиціонування і відеоспостереження. Для зручності маломобільних пасажирів транспорт оснащений відкидним трапом для заїзду та виїзду крісел колісних, а також спеціально облаштованими місцями в салоні.

Тролейбуси пройшли попереднє випробування вулицями міста та вже повноцінно працюють на маршрутах, забезпечуючи комфортне перевезення пасажирів. Вони є частиною системного оновлення міського електротранспорту, спрямованого на підвищення якості та доступності громадських перевезень у Тернополі.

Загалом упродовж цього року на вулицях міста з’явиться 17 нових тролейбусів, ще 27 планується отримати наступного року, а також додатково передбачено постачання ще 4 тролейбусів. Таким чином парк електротранспорту Тернополя поповниться 48 сучасними тролейбусами.