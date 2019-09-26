Що вперше сталося у тернопільському музичному коледжі

25 вересня вперше в історії Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької відбулися вибори президента студентського парламенту.

Троє кандидатів гідно та цікаво презентували свої програми. Цікаві ідеї урізноманітнення студентського життя були представлені у презентаціях всіх кандидатів: Марії Хоміч, Івана Циби, Богдана Таранова.

Модератори виборів – Оксана Гіжовська та Олена Сич задавали питання, часом досить провокативні, тим самим допомагаючи виявити сильні та слабкі сторони кандидатів. Глядачі теж не були байдужими, задаючи питання учасникам президентських перегонів.

Після представлення програм відбулося таємне голосування.

Лічильна комісія у складі Олександра Дурди, Оксани Момот, Наталії Демкович після перерахунку голосів оголосили результати виборів.

Староста 3 курсу відділу “Фортепіано” Марічка Хоміч стала Президентом коледжу.

До речі, за словами заступника директора з виховної роботи Ірини Романюк, два інших кандидати – Іван та Богдан стають віце- президентами та активно долучаються до команди студентського парламенту.