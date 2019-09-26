На Кременеччині через чоловіка загорівся торф. Йому пощастило, що ішов дощ

Не пройшло і два дні як кременецькими рятувальниками знову було виявлено чергового “екоактивіста”, “прибічника боротьби з залишками сухої рослинності”, проте уже і з-за інших обставин.

25 версеня до служби порятунку поступив дзвінок про пожежу сухої трави на території Великомлинівецької сільської ради. Черговим караулом за 4 години роботи загоряння було ліквідовано.

Однак під час гасіння було встановлено, що внаслідок горіння сухотрав’я, окремими осередками починав загорятися торф, де пожежниками впродовж 3 годин ліквідовувалися саме осередки загоряння торфу. І, мабуть, завдячуючи опадам, що випали вночі, від горіння сухої трави не розпочалася масштабна пожежа торф’яного поля у с. В. Млинівці. Для відома, гасіння торф’яного поля на території Білокриницької сільської ради продовжується вже 4 день підряд.

26 вересня оперативною групою Кременецького РВ здійснено виїзд для моніторингу і вивчення ситуації, що склалася на території Великомлинівецької сільської ради, якою встановлено, що загоряння залишків сухої рослинності на відкритому полі сталося внаслідок того, що громадянин Великомлинівецької сільради на власній присадибній ділянці спалював пожнивні залишки. Вивчивши обставини, що склалися на місце події було викликано наряд поліції, якими після вивчення всіх свідчень, на власника присадибної ділянки було складено адміністративний протокол, за що громадянин понесе відповідальність згідно чинного законодавства. Хочеться сказати одне – “дуже дякуємо” добродіям, що знову і знову прибавляють роботи кременецьким рятувальникам і зовсім не думають про можливі наслідки, які можуть виникнути внаслідок необдуманих дій. Рятувальники вкотре інформують, що за самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне спалювання рослинності та її залишків накладаються штрафи у розмірі від 170 до 340 гривень на громадян і від 850 до 1190 гривень на посадових осіб. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680, а на посадових осіб – від 1190 до 1700 гривень.

Крім того, згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу порушник може нести і кримінальну відповідальність. Це штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Якщо внаслідок пожежі загинули люди або тварини, то такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.