Юлія Мамчак розповіла про експерта, через якого незаконно запрацювали торф’яні котельні у Тернополі
Завтра о 10 годині в Окружному адміністративному суді розгляд справи щодо експерта філії ДП “Укрбуддержекспертизи” Ірини Коваль. Про це повідомляє громадська активістка, захисниця чистого повітря у Тернополі – Юлія мамчак.
За її словами, експерт Ірина Коваль, спеціаліст філії ДП “Укрбуддержекспертизи”, подала позов про скасування накладеного на неї Управлінням ДАБІ штрафу за підписану експертизу без повного пакету документів.
- Завдяки цьому експерту експертизу отримали торфяні котельні без громадських слухань і Державної екологічної експертизи і Водна арена Тернопіль без розділу Оцінки впливу на довкілля.
І тепер, замість визнання вини і сплати штрафу відбувається дивовижна швидка і активна підміна понять і документів, – каже Юлія.
Процедура розгляду справи спрощена, в одне чи два засідання. Такі ж справи не вигідно затягувати, – каже активістка.
Тому, запрошуємо всіх бажаючих долучитись до засідання.
Як показала практика, якщо ми самі не проконртолюємо чиновників, експертів чи судовий процес, нарікання на кухні нічого не дасть, – каже Юлія.
Нагадаємо, зараз тривають судові засідання за позовом Юлії Мамчак по скасуванні дозвільних документів для торф’яної котельні по вул. Київська 3 с. А дискусії щодо впровадження у місті котелень на торфі тривають ще з початку 2017 року. Тоді анонсувалося, що в Тернополі запрацюють сім котелень на альтернативних видах палива. Зокрема, на вулицях: Київська, Купчинського, 14а, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Франка, 16, Живова, 12 та Просвіти, 9. Заради реалізації цього проекту побудували завод із переробки торфу на торф’яні крихти – сировини для котелень. Але влада забула одне, запитати мешканців.