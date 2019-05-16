Юлія Мамчак розповіла про експерта, через якого незаконно запрацювали торф’яні котельні у Тернополі

Завтра о 10 годині в Окружному адміністративному суді розгляд справи щодо експерта філії ДП “Укрбуддержекспертизи” Ірини Коваль. Про це повідомляє громадська активістка, захисниця чистого повітря у Тернополі – Юлія мамчак.

За її словами, експерт Ірина Коваль, спеціаліст філії ДП “Укрбуддержекспертизи”, подала позов про скасування накладеного на неї Управлінням ДАБІ штрафу за підписану експертизу без повного пакету документів.

Завдяки цьому експерту експертизу отримали торфяні котельні без громадських слухань і Державної екологічної експертизи і Водна арена Тернопіль без розділу Оцінки впливу на довкі лля.

І тепер, замість визнання вини і сплати штрафу відбувається дивовижна швидка і активна підміна понять і документів, – каже Юлія.

Процедура розгляду справи спрощена, в одне чи два засідання. Такі ж справи не вигідно затягувати, – каже активістка.

Тому, запрошуємо всіх бажаючих долучитись до засідання.

Як показала практика, якщо ми самі не проконртолюємо чиновників, експертів чи судовий процес, нарікання на кухні нічого не дасть, – каже Юлія.

Нагадаємо, зараз тривають судові засідання за позовом Юлії Мамчак по скасуванні дозвільних документів для торф’яної котельні по вул. Київська 3 с. А дискусії щодо впровадження у місті котелень на торфі тривають ще з початку 2017 року. Тоді анонсувалося, що в Тернополі запрацюють сім котелень на альтернативних видах палива. Зокрема, на вулицях: Київська, Купчинського, 14а, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Франка, 16, Живова, 12 та Просвіти, 9. Заради реалізації цього проекту побудували завод із переробки торфу на торф’яні крихти – сировини для котелень. Але влада забула одне, запитати мешканців.

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