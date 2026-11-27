Зборівський міський голова Руслан Максимів повідомляє про смерть солдата МАРТИНІВА ЯРОСЛАВА СЕМЕНОВИЧА, 21.06.1976 року народження, жителя села Волосівка.

25 листопада 2026 року його життя обірвалося…

У цей скорботний час поділяємо біль непоправної втрати з родиною та всіма, хто знав і шанував Ярослава.

🕯️Вічна пам’ять та шана Захиснику України!

Щирі співчуття рідним і близьким.

Чин похорону відбудеться завтра, 28 листопада, о 12:00 у селі Волосівка.