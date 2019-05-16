На Тернопільщині з кожним роком погіршується якість питної води. Результати досліджень

Фахівцями ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» з метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя та виконання «Плану лабораторних моніторингових санітарно-гігієнічних, мікробіологічних і біологічних досліджень об’єктів довкілля та інструментальних вимірювань на території Тернопільської області» здійснюється вибірковий моніторинг якості питної води із централізованих та децентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

Якщо оцінити показники відхилень за останні роки з 2016 по 2018 роки показник відхилень якості води з централізованих джерел водопостачання за санітарно- хімічними показниами: 2016 р. – 9,3 %; 2017р. – 9,4 %; 2018р. – 27,7 %; за мікробіологічними показниками: 2016 р. –13,4 %; 2017 р. – 15,1 %; 2015 р. – 24,7 %). За результатами лабораторних досліджень якості підземних вод, спостерігається чітка тенденція до значної кількості відхилень санітарно-хімічних показників якості води за вмістом нітратів, заліза, аміаку, твердістю в південній, південно-західній частині області, а саме: в Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Чортківському, Ланівецькому районах та відхилень за мікробіологічними показниками в Чортківському, Кременецькому, Борщівському, Козівському та Теребовлянському районах.

При такій тенденції до погіршення якості питної води особливо актуальним є постійний систематичний лабораторний контроль якості питної води, особливо з джерел централізованого водопостачання.

За санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками питна вода має відповідати вимогам державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171-10.

Безпека питної води в епідемічному відношенні визначається показниками, що характеризується достатньо високою вірогідністю: відсутність в ній небезпечних для здоров’я людей бактерій, вірусів та інших біологічних включень.

На якість питної води систем централізованого водопостачання негативно впливає відсутність у багатьох населених пунктах необхідних потужностей для очищення до нормативних вимог питної води та стічних вод, незадовільний стан водопровідних споруд і мереж, що вимагає реконструкції діючих фільтрувальних станцій та систем водовідведення, каналізування населених пунктів сільської зони.

Щорічно якість питної води в ряді населених пунктів області погіршується через забруднення водоносних горизонтів в результаті сільськогосподарської діяльності, значну кількість проривів на мережах через їх зношеність, відсутність санітарно-захисних зон, тощо.

Показники відхилень із децентралізованих джерел водопостачання за останні роки з 2016 по 2018 роки показник відхилень якості води за санітарно- хімічними показниами: 2016 р. – 18,6 %; 2017р. – 27,7 %; 2018р. – 23,6 %; за мікробіологічними показниками: 2016 р. –19,8 %; 2017 р. – 24,7 %; 2018 р. – 26,0 %). За санітарно-хімічними показниками питна вода не відповідала за вмістом нітратів та загальній твердості.

Як правило, питна вода з колодязів, каптажів використовується без попереднього очищення та знезараження, не відповідає санітарним нормам благоустрій прилеглої території до криниць, відсутність стоку і можливість підтоку дощових вод, також може стати фактором, коли вода не відповідає санітарно-гігієнічним нормативам.

Крім цього, джерела децентралізованого водопостачання потребують відновлення, капітального ремонту та благоустрою прилеглої території.

За санітарно-хімічними показниками, зокрема, на визначення вмісту нітратів у воді питній, яку споживають діти до 3-х років, відібрано та досліджено з джерел децентралізованого водопостачання – 2268 взірців, з них у 346 (15,2%) виявлено перевищення.

Високі показники вмісту нітратів виявлено в Борщівському районі – 59,4%; в Заліщицькому районі-74,7%; Тернопільському районі 11,8%; Підволочиському районі-28,0%; Чортківському районі – 18,0%; Ланівецькому районі –16,6%; Гусятинському районі – 13,6%; Теребовлянському районі – 10,6%.

За результатами дослідження у кожному випадку виявлення невідповідності якості колодязної води за санітарно-хімічними власникам та органам місцевого самоврядування ДУ «ТОЛЦ МОЗУ» надавались пропозиції про необхідність належного облаштування колодязів та інформування населення, щодо неприпустимості використання колодязної води для питних потреб у разі перевищення вмісту нітратів, особливо для приготування дитячого харчування.

Невідповідність якості питної води нормативним вимогам – одна із причин розповсюдження в державі багатьох інфекційних (вірусний гепатит А, черевний тиф, ротавірусні інфекції і т.д.) та неінфекційних ( захворювання системи травлення, серцево-судинної та ендокринної системи і т.д.) захворювань.

За 2018 року в Україні зареєстровано 1009 спалахів захворювань (шигельоз, ротавірусний ентерит, сальмонельоз, гепатит А, ГКІ, ГЕК, черевний тиф, ентеровірусна інфекція, кір, краснуха), під час яких постраждало 8632 осіб, в тому числі дітей 6606.

В 2018 році у Тернопільській області зареєстровано 65 спалахів, з яких 54- кору. 9- сальмонильозу, 1 – вірусного гепатиту А та 1 – норовірусної інфекції.

Під час спалпхів кишкових інфекцій постраждало 89 осіб, з них 62 дитини. Причинами спалахів слуговало використання харчових продуктів сумнівної якості.

За 4 місяці 2019 року зареєстровано 2 спалахи кишкових інфекцій (вірусний гепатит А, ротавірусна інфекція).

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