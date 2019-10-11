80 тонн сміття вже вивезли з маленького озерця у Тернополі

Впродовж усього осіннього періоду у гідропарку «Топільче» триватимуть роботи з очищення озерця навколо «Козацького острова» та водних каналів, – повідомляють у тернопільській міській раді.

Через сильне забруднення водойми навколо «Козацького острова», цього року в парку «Топільче» не працювали катамарани. Тому було прийнято рішення очистити озерце.

Роботи уже проводяться, а згодом підрядна організація розпочне також очищати водні канали у «Топільче», що суттєво покращить гідрологічний і санітарний стан водних об’єктів у парку, – кажуть у міській раді.

Нагадаємо, очищення озерця навколо «Козацького острова» розпочалися у серпні цього року. Попередньо працівники підрядної організації здійснили тут поверхневе очищення води, після чого розпочали поглиблювати дно водойми та очищати її від листя, старих водоростей і мулу за допомогою земснаряду. Мул з водного об’єкту викачуються у понижені місця в парку, що водночас забезпечує їх підсипання.

Від початку робіт з очищення водойми навколо Козацього острова площею 1, 01 га, комунальники зібрали та вивезли понад 80 т сміття, а завдяки роботі земснаряду вдалося поглибити дно озерця до 1,5- 1,8 м. При сприятливих погодних умовах, роботи з очищення водних об’єктів у «Топільче» заплановано завершити до середини грудня.

До слова, наразі проводяться консультації з фахівцями щодо можливості очищення у наступному році прибережної смуги Тернопільського ставу.