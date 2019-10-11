Стадіон колишнього Комбайнового заводу: врятує чи знищить міська рада?

Зрада чи спасіння стадіону колишнього Комбайнового заводу? Особливо актуально для тернополян з вулиць Лук’яновича та Бродівська, які багато років намагаються зберегти та відродити стадіон, який поблизу є єдиним місцем для спортивного дозвілля.

Найближчим часом Тернопільська міська рада планує передати стадіон в безкоштовне користування громадській організації «Дитячо-юнацький спортивний клуб «Чемпіон Плюс» терміном на 3 роки – https://tmrada.gov.ua/…/proekti-rishen-sesii/pro…/33210.html

Чи це “зрада”, чи щирий шлях відновлення стадіону поки що не зрозуміло. Жодної публічної інформації з цього приводу немає, – про це у мережі Фейсбук пише екс-депутат міської ради Іван Сороколіт.

Нагадаємо, що починаючи з 2010-го року самоорганізовані місцеві мешканці самотужки намагались відновити на той час нікому не потрібний закинутий, зруйнований та зарозший хащами й деревами стадіон. Масовими толоками територію було захищено від різного роду планів з його забудови.

А у 2016-му році спільними зусиллями жителі мікрорайону при підтримці багатьох тернополян виграють Громадський бюджет “Відновлення стадіону колишнього Комбайнового заводу” авторства й великої ініціативи Олександра Волянська.

На жаль, повноцінне відновлення стадіону навіть після виділення 1млн.грн. завдяки перемозі проекту Громадського бюджету не відбулось. Кошти, м’яко кажучи, витрачені неефективно.

Міський голова Сергій Надал на камеру роздавав обіцянки відкриття стадіону ще у 2017-му році

На часі інформація від Тернопільська міська рада та потенційних користувачів щодо планів на багатостраждальний, але рідний місцевим мешканцям стадіон.

Питань багато. Гадаю, основні такі:

1. Чи не чекає нас чергова “інвестиційна угода” з забудовою?

2. На яких умовах передається стадіон? Які важелі впливу на користувачів після передачі?

3. Чи буде стадіон доступний? Яка вигода для жителів мікрорайону та й усіх тернополян?

Дуже хочеться віри, що задум є ліками для стадіону, а не черговою аферою в красивій «спортивно-дитячій» обгортці, – каже Іван Сороколіт.