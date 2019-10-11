Ніч коду у Тернополі зібрала неймовірну кількість дівчат

Ніч коду на фізматі Тернопільського національного педагогічного університету – неймовірна подія, яка зібрала найбільшу аудиторію дівчат-кодерів, – повідомляють у навчальному закладі.

Подія відбувалась у рамках гранту, який факультет виграв у відборі проектів Європейського тижня коду серед 1221 подій у 25 європейських країнах.

Ніч коду проводилась у співпраці зі STEM-центром фізико-математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Найголовніша подія ночі – кодування ігор передбачала:

1) ознайомлення із платформою кодування ігор;

2) створення команди проекту та обговорення ідеї ігрової програми;

3) розробку ігрового проекту, його кодування та тестування;

4) презентацію проекту та його апробацію іншими учасниками.

Кодили усі учасники! Особливо приємною та корисною була допомога студента-магістранта ІІ курсу заочної форми навчання Тараса Віжевського та інших студентів-організаторів. Неоціненними були поради від програмістів-розробників ігор із ІТ-компаній м. Тернополя. Переможці конкурсу отримали відзнаки, а разом з усіма учасниками – масу приємних моментів відпочинку на численних локаціях, зорганізованих студентами університету.

Це починає ставати доброю традицією в ТНПУ, адже ніч на фізматі проводиться же вдруге і залучає все більше нових прихильників! Одним із показників того, що ця подія, як і багато інших подій в університеті, змінює погляди їх учасників на студентське життя в педвиші і сприяє утвердженню у правильності вибору місця навчання є те, що студенти одні із перших поширюють свої емоції, світлини та дописи у мережах.