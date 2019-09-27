Талановита художниця з Тернопільщини виплітає з паперової лози маленькі розкоші

Виявляється, непотрібні газети можуть ще й як стати у пригоді, адже з них можна виплітати неповторні вироби.

Плетіння паперу — техніка, що стала особливо популярною сьогодні через її екологічність та оригінальність. Талановита студентка та художниця з міста Монастириська Анастасія Пальчак вправляється у ній уже декілька місяців. Зачувши про цей нетиповий спосіб плетення, дівчина переглянула декілька онлайн-уроків і задля цікавості спробувала виготовити щось невеличке. Та робота настільки припала до душі, що умілиця не полишила, а тільки вдосконалилася в техніці.

Як розповіла пані Анастасія, із паперової лози вона плете декоративні коробки, підноси, панно на стіни, органайзери, підставки, вази, шкатулки й навіть сумки.

— Для того, щоби виготовити потрібні для плетіння палички лози, використовую звичайний газетний папір. Можуть знадобитися для роботи і звичайні газети, неважливо, що на них друк. Матеріал цей зручний, оскільки не потрібно ламати гілки верби або шукати лозу для плетіння. З газетного аркуша кручу тонку довгу трубочку, попередньо намотавши папір на спицю. Скріплюю трубочку клеєм, щоби тримало добре. Ось одна лозинка і готова. Таких трубочок роблю багато – сто, двісті чи триста штук. Залежно, скільки лозинок знадобиться для роботи. За потреби можу пофарбувати папір: під деревину, ніжно, насичено-яскраво. Зараз можна вільно придбати різноманітні морилки для фарбування. Добре, якщо обрати вологостійкі фарби, які не течуть при контакті виробу з водою. Виріб можна фарбувати як готовий, так і трубочки окремо. Однак після кращення лозинки потрібно зволожити водою з бальзамом, щоби було легше їх вплітати. Щоби гарно виріб виглядав та не потерпав від води, після просихання його бажано покрити одним або двома шарами лаку, — розповіла дівчина.

Умілиця додала, що існує декілька технік плетіння з лози, які залежать від форми рукотвору, візерунків на ньому.

— З лозою працювати не важко. Головне освоїти техніку плетіння, що зможуть навіть діти. Наприклад, на майстер-класі можна показати учням готову роботу, принести потрібні матеріали для праці – і можна братися за плетіння. Щоби гарно у вас вийшло, не обійтися без терпіння. Бо аби скатати ті самі трубочки, знадобиться немало часу. Загалом для того, щоби зробити сам виріб, знадобиться не один день. Наприклад, для плетіння невеликої шкатулки зі 150 трубочок, а також фарбування, лакування виробу, потрібно близько два дні, — наголосила умілиця.

Дівчина підмітила, що готовий рукотвір із паперової лози виглядає не гірше, аніж покупні роботи із природніх матеріалів.

Тернополяни