Способы погашения кредита

Кредиты, займы – пользуются спросом, как среди бизнесменов, так и физических лиц. Большинство банков выдает средства на вполне лояльных условиях, в частности для клиентов банка и держателей его карт. Для оформления займа достаточно иметь паспорт и код. Прошли времена, когда выдача потребительского кредита на небольшую сумму была возможна при наличии справки о доходах, поручителях и так далее.

Особенности потребительского кредита:

широкий диапазон сумм;

возможность бесплатного досрочного погашения;

льготный период использования кредита (до месяца);

отсутствие требований к пакету документов;

можно получить на карту или наличными;

Погасить кредит можно разными способами – в кассе, через интернет, терминал самообслуживания.

Погашение в кассе

Самый стандартный вариант. Достаточно прийти в любое отделение банка с паспортом и через кассу оформить погашение. Если погашение будет полным, стоит попросить документ, подтверждающий полный расчет с банком.

Через интернет

Можно воспользоваться интернет-банкингом через опцию в личном кабинете. Это займет несколько минут. Деньги будут зачислены на счет банка моментально.

Помимо банкинга, есть еще разнообразные платежные системы https://www.portmone.com.ua/r3/pogasit-kredit-ideia-banku, позволяющие моментально перевести деньги получателю. Как и в первом случае на все про все уйдет несколько минут. В зависимости от сервиса, отличается комиссия за перевод.

Обратите внимание, что погашение через интернет – это надежно. По завершению операции, обязательно возьмите квитанцию или выписку о проведенной транзакции. Такой документ пригодиться, если вдруг возникнут сбои в работе системы, а деньги задержаться между счетами.

Через терминал

Продвинутые банки активно устанавливают свои терминалы в торговых центрах и даже на улицах. Воспользоваться ими можно в любое время суток. Это быстро, безопасно и надежно. Все, что нужно сделать – вставить карту, ввести пароль и перейти в соответствующую вкладу. выбрав действие – нажать на кнопку и деньги поступят получателю сразу.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, степень чего зависит от банка.

Стоит отметить, что в некоторых банках предусмотрено автоматическое списание с карты при каждом расчете картой. Это удобно, так как есть график списаний и можно планировать свой бюджет на месяц вперед. В этом случае можно избежать конфликтов с банком за своевременную не уплату.