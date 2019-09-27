У Тернопільський рибоохоронний патруль потрібні на роботу інспектори

Вакансії головного, старшого та провідного державних інспекторів відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» запропонували безробітним тернополянам під час ярмарку вакансій Управління державного агентства рибного господарства у Тернопільській області. Захід організували рекрутери Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Начальник згаданого управління Володимир Максимів, заступник начальника управління – начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Андрій Заяць, головний спеціаліст з питань персоналу державної служби Марія Корнафель розповіли краянам про діяльність управління державного агентства рибного господарства, його завдання та обов’язки, ознайомили із запропонованими вакансіями, соціальними гарантіями та вимогами роботодавця, умовами проведення конкурсу на вакантні посади, можливістю стажування, кар’єрного росту.

«Тернопільський рибоохоронний патруль є органом з якісно іншими стандартами роботи, з новим персоналом, відібраним на основі відкритих кадрових конкурсів. Патрульні працюють в різних напрямах контролю за дотриманням правил рибальства на водоймах Тернопільщини. Більш детально про нас можна дізнатися на сайті Держрибагенства www.darg.gov.ua», – зауважили представники роботодавця.

Поділіться:









