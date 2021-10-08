Тернопіль взяв участь в Міжнародній туристичній виставці в Києві

З 5 по 6 жовтня 2021 року в місті Києві проходив 27-й Міжнародний туристичний салон “Україна” UITM-2021. На виставці Тернопіль презентували працівники Туристично-Інформаційного центру міста Тернополя. Адже зацікавленість Файним містом , з кожним роком все більше зростає.

Протягом заходу колектив ТІЦа м. Тернополя відвідав панельні дискусії Міжнародного Форуму Національних туристичних організацій та Форуму туристичних агенцій України. Під час виставки презентували найпривабливіші екскурсії та об’єкти міста Тернополя на осінньо-зимовий період. Відбулося багато важливих зустрічей та знайомств, досягнуто ряд домовленостей, які допоможуть привабити більше туристів в наше місто. Потрібно зазначити, що серед небагатої експозиції України в.о.директора ТІЦ м. Тернопіль Іриною Потішною було підписано угоду про співпрацю із представником ТІЦа м. Чернівців.

Окрім цього відбулися зустрічі із туристичним активом України. Зокрема із керівником “Туристичного прес-клубу України” Володимиром Царуком, з яким узгоджувалися деталі можливих прес-турів до міста. Цікава бесіда відбулася із колишнім директором ТІЦ м. Київ Оленою Чернегою, яка зараз займається цифровізацією об’єктів, про новинки у цифрових можливостях з проекцією на м. Тернопіль.

Також на виставці побував директор Туристично-Інформаційного центра міста Чорткова Степан Гречківський.

На туристичній виставці UITM-2021 було представлено близько 50 учасників з 10 країн світу. Це щорічна туристична виставка України, на якій туристичні компанії, країни та регіони презентують найактуальніші туристичні пропозиції осінньо-зимового сезону.