Зачем нужны потолочные светильники на светодиодах

Потолочные светильники являются одним из наиболее традиционных средств искусственного освещения помещений. Сегодня их изготавливают в разных размерах, они отличаются по форме, цвету и стилистике оформления. Часто такие изделия используются в качестве замены более громоздким люстрам, если высота потолков не позволяет применять приборы другого типа, а также в местах, где утилитарность ценится выше декоративности. Хотя в основном потолочные светильники имеют достаточно сдержанное исполнение, некоторые из них легко способны украсить интерьер, не задавая ненужных визуальных акцентов.

Большое значение для процесса эксплуатации имеет и универсальность приборов такого рода. Их можно использовать и в небольших прихожих, и в крупных торговых залах – разница будет состоять в размере источников света, их количестве и паспортной мощности. Зачастую один хороший потолочный светильник может обеспечить светом площадь от 8-12 до 15-18 квадратных метров.

Различия в конструкции потолочных светильников

Чаще всего потребители выбирают между моделями встраиваемого и накладного монтажа. Первые лучше всего подходят для гипсокартонных перекрытий и потолков типа «армстронг», а вторые – для обычных бетонных или монтажа на натяжное полотно. Прелесть потолочных светильников из последней категории состоит в отсутствии необходимости подготавливать основание. Вместо вырезания отверстий в гипсокартонном листе, достаточно просто закрепить изделие на прочную опору – сам потолок или металлическую скобу-кронштейн, скрытую за натянутой плёнкой.

Отдельно необходимо сказать несколько слов и о третьем, чуть менее популярном сегодня классе потолочных LED-светильников – подвесных изделиях. Они крепятся к потолку в одной или нескольких точках, и отстоят от него на требуемое расстояние. Дистанция может выдерживаться либо при помощи прочного подвеса из тросов, либо за счёт штанги, либо благодаря металлическим цепочкам. По крупному счёту, ни один из способов крепления светильников на потолок не имеет особо существенного эксплуатационного преимущества в процессе текущего использования в быту. Единственное, что действительно необходимо иметь в виду – встраиваемые модели имеют меньшие углы рассеивания, поскольку располагаются вровень с потолком. А потому для общего верхнего освещения потребуется использовать сразу несколько подобных изделий.

Выбираем потолочный светильник на светодиодах

Светодиодные потолочные светильники удобны тем, что позволяют потребителям самостоятельно выбрать габариты, желаемую температуру цвета от источника и его яркость. Большинство изделий представлены во всех трёх исполнениях – с холодным, тёплым и нейтральным оттенком излучения. Более того, некоторые дорогие модели даже дают возможность вручную варьировать цветовую температуру.

Для жилых помещений лучше применять крупные потолочные ЛЕД-светильники с нейтрально-дневным оттенком свечения. В их задачу входит обеспечение общего заливающего освещения, при котором хозяевам жилища и их гостям будет комфортно общаться, сидеть за праздничным столом или смотреть кино. Для домашнего кабинета или оформления офиса лучше применить чуть более прохладные оттенки, а вместо одного потолочного светильника использовать сразу несколько, чтобы минимизировать возможные тени.

В ванных комнатах и туалетах, коридорах и прихожих, кладовках и технических помещениях, обычно достаточно небольшого прибора с дневным или слегка тёплым оттенком. Мощность таких изделий традиционно ниже – около 5-8 Вт. Чтобы подобрать потолочный светильник в соответствии со своими личными нуждами, загляните на сайт профильного интернет-магазина.

Источник: 5watt.ua