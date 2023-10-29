Тернополяни втретє пікетували міську раду. Родичі військовослужбовців, волонтери та жителі міста вимагають, щоб із бюджету громади виділяли більше грошей на забезпечення армії, – повідомляє керівниця ініціативної групи “ЗСУ в першу чергу” Ольга Тимошенко.

Учасники пікету прийшли із плакатами. Родичі військовослужбовців вимагали пояснити, яка частина бюджету Тернопільської міської ради йде на допомогу армії.

Протестувальники. Фото: Суспільне Тернопіль

Серед пікетувальників — тернополянка Юлія Цвігун.

“Я вимагаю, щоб міська рада виділяла кошти більш доцільно. Зараз є дуже багато недоцільного витрачання коштів на ремонти, премії міському голові і його заступникам. Реклама міської ради є тендер на 94 тисячі гривень. Зараз є більш вагомі потреби”.

Юлія Цвігун. Фото: Суспільне Тернопіль

До міської ради прийшла також тернополянка Марія Гупало.

“Щоб більше витрачали грошей на армію, бо вони живуть, вони сюди ходять на роботу, бо хлопці там стоять і воюють. В мене чоловік воює, пішов з перших днів війни. Та зарплата, що їм дається тих 100 тисяч, то 70-80% йде на їхнє забезпечення. Щоб вдягнутися, щоб купити собі буржуйки, ремонти машин”.

Марія Гупало. Фото: Суспільне Тернопіль

До людей вийшов заступник міського голови Тернополя Іван Хімейчук.

“Я не маю права звітувати. Я на запити, які надходили від вас, дав декілька відповідей. Є припис від Служби безпеки про заборону розголошення до закінчення війни забезпечення наших військових частин. З вами була зустріч, з вашими представниками, прозвучало про те, що варто було б проаналізувати видатки, обмежити ті, які є некатегоричними до кінця року. Це вже так і зроблено. Премії в міській раді – то є додаток до тої “ніщинської” зарплати, яка в нас є. В мене є совість”.

Іван Хімейчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Ситуацію прокоментувала речниця міської ради Мар’яна Зварич.

“Окрім коштів, які можуть виділятися на ЗСУ є ще ряд критичних необхідних коштів, які повинні спрямовуватись на соціально захищені статті. Це заробітна плата вчителів і медиків, вихователів, працівників бюджетної сфери. Це оплата енергоносіїв, виплата стипендій учням і так далі. Попри те в Тернопільській міській раді діє програма підтримки обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону. Сама ця програма становить понад 100 мільйонів гривень. На найближчій сесії міської ради буде спрямовано ще понад 20 мільйонів гривень”.

Мар’яна Зварич. Фото: Суспільне Тернопіль

Керівниця ініціативної групи “ЗСУ в першу чергу” Ольга Тимошенко каже, пікет під міською радою організовує втретє. Її чоловік — військовослужбовець, який зник безвісти 11 місяців тому.

“493 мільйони гривень — це податки від зарплат наших захисників, сплачені у міську раду за 9 місяців. Це офіційна відповідь міської ради на наш запит. 110 мільйонів виділено допомоги на армію за словами речниці міської ради, але підтвердження цьому немає. Ця вся розмова зовсім не конструктивна, представники некомпетентні, вони нічого нам не розказують, в них все таємно”.

Під час пікету прозвучав сигнал повітряної тривоги і люди почали розходитись.

За словами Ольги Тимошенко, планують збиратися під міською радою знову.

Cуспільне