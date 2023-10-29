У Тернополі невідома особа підпалює дачі на Тарнавського

Знову горять дачі на Тарнавського. Майже щодня мешканці прилеглих будинків чують сирену пожежних автомобілів та відчувають запах горілого.

Як повідомляє “Погляду” очевидиця мешканка прилеглого будинку, 29 жовтня запалили дачу під час Божої служби у церкві Петра.

За її словами, вона і чимало інших свідків перед пожежею бачили одну й ту саму особу на місцях горіння. І вони навіть ідентифікували хто це.

Одного разу застукала, коли ця особа підпалювала пеньок під моїм домом, хто зна, що ще вона може підпалити. Схоже, що у неї психічні відхилення, – каже жінка.

Нагадаємо, за ці дачі на Тарнавського роками тривала судова тяганина. По її завершенні з дачниками домовилися і виплатили компенсацію. Люди підписали документи, що від землі відмовилися. До підпису документів, досить часто горіли дачні будинки і навіть зараз після нібито порозуміння дачників з владою пожежі не припинилися.